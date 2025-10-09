Cirque Albatros Salle du Tertre à Val-d’Izé Salle du Tertre Val-d’Izé

Salle du Tertre Rue du Château Val-d’Izé Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-09 18:00:00

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Cirque Albatros dans la Salle du Tertre à Val-d’Izé

Le jeudi 9 octobre à 18h

Réservation 06 51 63 40 15

8€ pour tous

Vente de confiserie .

Salle du Tertre Rue du Château Val-d’Izé 35450 Ille-et-Vilaine Bretagne

