Informations pratiques

Saint-Junien

Cirque : Ancrage

14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 17 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Plongez dans un spectacle de cirque puissant et hypnotique, où l’obscurité laisse peu à peu place à la lumière. Sur scène, la paille, le bois et la terre deviennent les partenaires d’une danse saisissante, portée par Modou Fata Touré et le voltigeur Ibrahima Camara. Entre affrontement, soutien, tension et équilibre, les corps s’apprivoisent, s’enracinent et cherchent ensemble leur point d’ancrage. Cette création libre et spectaculaire interroge avec sensibilité le lien parfois fragile et conflictuel entre l’être humain et la nature. Fondateur de SenCirk, première compagnie et école de cirque du Sénégal, Modou Fata Touré propose une œuvre empreinte d’humanité qui bouscule les codes du cirque contemporain. Un voyage visuel et émotionnel à découvrir en famille dès 7 ans. .

14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98

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English : Cirque : Ancrage

L’événement Cirque : Ancrage Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-09 par Terres de Limousin