CIRQUE ARCANAE

Avenue du 81e R.I. Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-06

C’est un petit chapiteau rouge, accompagné de quelques caravanes, qui vous donne la bienvenue. Sous la toile du chapiteau, un univers mystérieux et enveloppant vous accueille. Des vibrations profondes vous invitent à tendre l’oreille pour découvrir toutes sortes d’histoires, dévoilées au travers des corps agiles et de la parole. Histoires de roi, d’enfants, de voyages… Fil de fer, lancer de couteaux, marche sur le verre, portés acrobatiques. Au fil de cette veillée de contes, les corps et les mots s’associent pour faire grandir les petits… et rapetisser les grands !Spectacle de cirque conté par laCie Cirque de la GuirlandeInfos et résa. 04 67 18 54 92 culture@frontignan.fr Tout Public Entrée libre sur réservation, ouverture des réservations le 5/01. .

Avenue du 81e R.I. Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CIRQUE ARCANAE Frontignan a été mis à jour le 2025-12-18 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE