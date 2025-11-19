CIRQUE ARLETTE GRUSS – DÎNER-SPECTACLE – ROUEN DÎNER-SPECTACLE – CHAPITEAU ARLETTE GRUSS Rouen

CIRQUE ARLETTE GRUSS – DÎNER-SPECTACLE – ROUEN DÎNER-SPECTACLE Début : 2026-02-13 à 20:00. Tarif : – euros.

CIRQUE ARLETTE GRUSS – DINER-SPECTACLEArrivée conseillée à 19h00. Apéritif à 19h15. Début du dîner à 19h45.• Placement accompagné dans la catégorie et non garanti après le début de la représentation • Les N° de places et tables communiqués au moment de la réservation sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées lors de votre arrivée sous le chapiteau et ce pour assurer le bon déroulement de votre soirée.• Le cirque se réserve le droit de modifier le placement pour la bonne organisation du service. Le placement dans la catégorie quant à lui est assuré.• Durée de la soirée 2H45 • Votre REPAS adulte est accompagné d’une ½ bouteille d’eau par personne et d’une boisson soft (soda ou de jus de fruit). Menu Enfant accompagnés d’ ½ bouteille d’eau par personne et d’un jus de pomme.. Menu enfant de 3 à 12 ans (conseillé jusqu’à 10 ans ) – Pas de Gratuité pour les moins de 3 ans. • Il est possible de commander les boissons au bar du cirque situé dans la hall du chapiteau.• Chaque REPAS se décline en version végétarienne . Le cas échéant si vous souhaitez un menu végétarien merci d’informer le cirque 7 jours avant la séance au plus tard.• La Formule Tradition (entrée plat et dessert) est servie en une seule fois et accompagné de pain, d’eau plate ou gazeuse, d’un apéritif et de 2 verres de vins • Menus susceptibles de modification sans préavis par la salle • Arrivée conseillée 30 minutes avant l’horaire indiqués sur vos Billets. Par exemple 19h30 si début du diner à 20H (arrivée 20H si le dîner débute à 20H30). • Chapiteau chauffé et Orchestre live • Salle de spectacle et toilettes accessibles pour les PMR • Nouveau chapiteau et gradins pour un maximum de confort avec sièges rabattables, coussins sur les sièges et espaces et assises augmentés. • Aucune place de ce chapiteau n’est en visibilité réduite. • Menu enfant de 3 à 12 ans (conseillé jusqu’à 10 ans ) • Pour les personnes à mobilité réduite, merci de réserver directement en caisse du cirque ou par téléphone au 0812 106 406 0,05 cts par appel prix appel , car des places spécifiques sont nécessaires. • Découvrez en exclusivité le chapiteau sans mâts intérieurs encore plus confortable et profitez de l’expérience live Arlette Gruss !

CHAPITEAU ARLETTE GRUSS BVD. EMILE DUCHEMIN 76000 Rouen 76