Cirque Arlette Gruss La Fontaine-Saint-Martin

Parc Arlette Gruss, le choquet, route de beau soleil La Fontaine-Saint-Martin Sarthe

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-24 22:00:00

2026-05-22

Le célèbre cirque Arlette Gruss présente son spectacle au coeur de la Sarthe !

Situé dans son parc à la Fontaine Saint-Martin, découvrez le nouveau spectacle Parenthèse !

Toutes les époques méritent leur parenthèse, un moment suspendu entre deux maux du quotidien, une pause, un entracte.

Entre deux inspirations, nous vous proposons d’ouvrir une brèche dans le rythme effréné de nos vies. Dans cette parenthèse, nous glissons ce qui déborde, ce qui palpite et nous prenons le temps de vivre autrement.

Ce nouveau spectacle est un détour volontaire, un souffle entre deux ponctuations trop droites. .

Parc Arlette Gruss, le choquet, route de beau soleil La Fontaine-Saint-Martin 72330 Sarthe Pays de la Loire +33 812 10 64 06 billetterie@cirque-gruss.com

The famous Arlette Gruss circus presents its show in the heart of the Sarthe!

