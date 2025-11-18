Cirque Arlette Gruss : le nouveau spectacle à Bordeaux Place des Quinconces Bordeaux

Cirque Arlette Gruss : le nouveau spectacle à Bordeaux 19 décembre 2025 – 25 janvier 2026 Place des Quinconces Gironde

Infos & réservations : www.cirque-gruss.com,.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-19T19:00:00 – 2025-12-19T22:00:00

Fin : 2026-01-25T10:00:00 – 2026-01-25T19:00:00

Le nouveau spectacle du Cirque Arlette Gruss à Bordeaux

Toutes les époques méritent leur parenthèse, un moment suspendu entre deux maux du quotidien, une pause, un entracte.

Entre deux inspirations, nous vous proposons d’ouvrir une brèche dans le rythme effréné de nos vies. Dans cette parenthèse, nous glissons ce qui déborde, ce qui palpite et nous prenons le temps de vivre autrement. Ce nouveau spectacle est un détour volontaire, un souffle entre deux ponctuations trop droites.

Parenthèse, la nouvelle création signé Arlette Gruss !

Place des Quinconces Place des Quinconces Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cirque-gruss.com/villes/bordeaux »}] [{« link »: « http://www.cirque-gruss.com »}]

Le cirque Arlette Gruss est de retour à Bordeaux avec son nouveau spectacle « Parenthèse »! cirque famille

Cirque Arlette Gruss