Cirque Arlette Gruss

45 boulevard Stoessel Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

Chaque année, le cirque Arlette Gruss pose son grand chapiteau à Mulhouse pour y présenter un nouveau spectacle de haute volée. Tous les numéros qui vous sont présentés, ont été récompensés à travers le monde et vous n’avez droit qu’au meilleur de l’acrobatie, de la magie, du dressage et du rire.

Le cirque Arlette Gruss est de retour à Mulhouse avec son nouveau spectacle Parenthèse !

Toutes les époques méritent leur parenthèse, un moment suspendu entre deux maux du quotidien, une pause, un entracte.

Entre deux inspirations, nous vous proposons d’ouvrir une brèche dans le rythme effréné de nos vies. Dans cette parenthèse, nous glissons ce qui déborde, ce qui palpite et nous prenons le temps de vivre autrement.

Ce nouveau spectacle est un détour volontaire, un souffle entre deux ponctuations trop droites. .

45 boulevard Stoessel Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 812 10 64 06 billetterie@cirque-gruss.com

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English :

Every year, the Arlette Gruss circus sets up its big top in Mulhouse to present a new high-flying show. All the acts presented to you have received awards throughout the world and you are entitled to the best of acrobatics, magic, dressage and laughter.

L’événement Cirque Arlette Gruss Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace