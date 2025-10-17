Cirque Arlette Gruss Place Carnot Nancy

Cirque Arlette Gruss Place Carnot Nancy vendredi 17 octobre 2025.

Cirque Arlette Gruss

Place Carnot Chapiteau Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Vendredi 2025-10-17 17:30:00

fin : 2025-10-26

2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02

Le Cirque Arlette Gruss revient à Nancy !

Préparez-vous à vivre un moment inoubliable en famille pendant les vacances d’automne !

Découvrez le tout nouveau spectacle Parenthèse

Une création moderne avec 30 artistes de talent, un orchestre live et un show lumineux unique en Europe. De quoi émerveiller petits et grands !

Envie d’une soirée d’exception ?

Il reste encore quelques places pour le dîner-spectacle du vendredi 24 octobre à 19h30 !

Un menu raffiné signé par le traiteur Marcotullio, suivi du spectacle dans une ambiance magique.

Ne tardez pas à réserver vos places sur le site internet. Tout public

.

Place Carnot Chapiteau Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est billetterie@cirque-gruss.com

English :

Cirque Arlette Gruss returns to Nancy!

Get ready for an unforgettable family experience during the autumn vacations!

Discover the brand-new show Parenthèse :

A modern creation with 30 talented artists, a live orchestra and a light show unique in Europe. Enthralling for young and old alike!

Looking for an exceptional evening?

There are still a few places available for the dinner-show on Friday, October 24 at 7.30pm!

A refined menu by Marcotullio, followed by the show in a magical atmosphere.

Don’t delay, reserve your seats on the website.

German :

Der Cirque Arlette Gruss kehrt nach Nancy zurück!

Bereiten Sie sich auf ein unvergessliches Familienerlebnis während der Herbstferien vor!

Entdecken Sie die brandneue Show Parenthèse

Eine moderne Kreation mit 30 talentierten Artisten, einem Live-Orchester und einer in Europa einzigartigen Lichtshow. Das wird Groß und Klein in Staunen versetzen!

Lust auf einen außergewöhnlichen Abend?

Es gibt noch einige Plätze für die Dinnershow am Freitag, den 24. Oktober um 19:30 Uhr!

Ein raffiniertes Menü vom Feinkosthändler Marcotullio, gefolgt von der Show in einer magischen Atmosphäre.

Reservieren Sie Ihre Plätze auf der Website.

Italiano :

Il Cirque Arlette Gruss torna a Nancy!

Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile in famiglia durante le vacanze autunnali!

Scoprite il nuovissimo spettacolo Parenthèse :

Una creazione moderna con 30 artisti di talento, un’orchestra dal vivo e uno spettacolo di luci unico in Europa. Entusiasmante per grandi e piccini!

Avete voglia di una serata eccezionale?

Ci sono ancora alcuni posti per la cena spettacolo di venerdì 24 ottobre alle 19.30!

Un raffinato menu di Marcotullio, seguito dallo spettacolo in un’atmosfera magica.

Non tardate a prenotare i vostri biglietti sul sito.

Espanol :

¡El Circo Arlette Gruss vuelve a Nancy!

Prepárese para una experiencia familiar inolvidable durante las vacaciones de otoño

Descubra el nuevo espectáculo Parenthèse :

Una creación moderna con 30 artistas de talento, una orquesta en directo y un espectáculo de luces único en Europa. Encantará a grandes y pequeños

¿Le apetece pasar una velada excepcional?

Todavía quedan algunas plazas para la cena-espectáculo del viernes 24 de octubre a las 19.30 h

Un menú refinado de Marcotullio, seguido del espectáculo en un ambiente mágico.

No tarde en reservar sus entradas en el sitio web.

L’événement Cirque Arlette Gruss Nancy a été mis à jour le 2025-10-10 par DESTINATION NANCY