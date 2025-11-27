Cirque Baraka Ocho Parking Saint-Éloi Die
Cirque Baraka Ocho Parking Saint-Éloi Die jeudi 27 novembre 2025.
Cirque Baraka Ocho
Parking Saint-Éloi 16 boulevard du Maréchal Leclercq Die Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 17:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-27 2025-11-30 2025-12-03 2025-12-05 2025-12-06
Un cirque poétique et physique où le mouvement devient langage. Le Cirque Baraka explore nos identités multiples et notre humanité partagée, entre déséquilibre, rencontre et élan collectif.
.
Parking Saint-Éloi 16 boulevard du Maréchal Leclercq Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 58 57 22 88
English :
A poetic, physical circus where movement becomes language. Cirque Baraka explores our multiple identities and shared humanity, between imbalance, encounter and collective momentum.
German :
Ein poetischer und physischer Zirkus, in dem die Bewegung zur Sprache wird. Der Cirque Baraka erforscht unsere vielfältigen Identitäten und unsere geteilte Menschlichkeit, zwischen Ungleichgewicht, Begegnung und kollektivem Elan.
Italiano :
Un circo poetico e fisico dove il movimento diventa linguaggio. Il Cirque Baraka esplora le nostre identità multiple e la nostra umanità condivisa, tra squilibri, incontri e slanci collettivi.
Espanol :
Un circo poético y físico donde el movimiento se convierte en lenguaje. Cirque Baraka explora nuestras múltiples identidades y nuestra humanidad compartida, entre el desequilibrio, el encuentro y el impulso colectivo.
L’événement Cirque Baraka Ocho Die a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme du Pays Diois