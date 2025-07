Cirque Bidon Villentrois-Faverolles-en-Berry

Cirque Bidon Villentrois-Faverolles-en-Berry mercredi 23 juillet 2025.

Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-07-23 21:30:00

fin : 2025-07-27

2025-07-23

Le Cirque Bidon dont l’objet est de promouvoir le nouveau cirque auprès d’un large public.

Le spectacle se déroule toujours en plein air, dans un palc (cirque à ciel ouvert, sans chapiteau), un décor grandeur nature construit d’après des images de cirques anciens une petite piste surmontée d’un portique, entourée de gradins, cerclés de roulottes. La structure est entièrement ouverte sur l’extérieur.

Le spectacle est diffusé dans le cadre d'une tournée estivale au pas du cheval (5km/heure, 20km par jour maximum) qui de fait, a lieu dans une zone géographique précise pendant quatre mois. Ce mode de diffusion à l'ancienne assure, chaque année, grâce à la lenteur, la proximité, le bouche-à-oreille, le succès des tournées.

Villentrois-Faverolles-en-Berry 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 6 71 74 19 97

English :

Le Cirque Bidon aims to promote the « new circus » to a wide audience.

German :

Le Cirque Bidon, dessen Ziel es ist, den « neuen Zirkus » bei einem breiten Publikum zu fördern.

Italiano :

Le Cirque Bidon mira a promuovere il « nuovo circo » presso un vasto pubblico.

Espanol :

Le Cirque Bidon pretende promover el « nuevo circo » entre un público amplio.

