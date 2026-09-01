Informations pratiques

Bélâbre

Cirque Boltini

Square Mis et Thienot Bélâbre Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16 18:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-16

1h30 de vrai cirque traditionnelFamilles

Le nouveau cirque Boltini s’arrête à Bélâbre pour 3 représentations.

1h30 de spectacle pour petits et grands. 8 .

Square Mis et Thienot Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire

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English :

1.5 hours of authentic traditional circus

L’événement Cirque Boltini Bélâbre a été mis à jour le 2026-09-10 par Destination Brenne