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AGENDA · Bélâbre

Cirque Boltini Bélâbre

mercredi 16 septembre 2026 · Bélâbre

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Square Mis et Thienot
Ville
36370 Bélâbre
Département
Indre
Tarif
8 8 8 Tarif enfant

Bélâbre

Cirque Boltini

Square Mis et Thienot Bélâbre Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16 18:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-16

1h30 de vrai cirque traditionnelFamilles
Le nouveau cirque Boltini s’arrête à Bélâbre pour 3 représentations.
1h30 de spectacle pour petits et grands. 8  .

Square Mis et Thienot Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire  

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English :

1.5 hours of authentic traditional circus

L’événement Cirque Boltini Bélâbre a été mis à jour le 2026-09-10 par Destination Brenne

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