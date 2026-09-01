AGENDA · Bélâbre
Cirque Boltini Bélâbre
mercredi 16 septembre 2026 · Bélâbre
Informations pratiques
Bélâbre
Cirque Boltini
Square Mis et Thienot Bélâbre Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16 18:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-16
1h30 de vrai cirque traditionnelFamilles
Le nouveau cirque Boltini s’arrête à Bélâbre pour 3 représentations.
1h30 de spectacle pour petits et grands. 8 .
Square Mis et Thienot Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire
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English :
1.5 hours of authentic traditional circus
L’événement Cirque Boltini Bélâbre a été mis à jour le 2026-09-10 par Destination Brenne
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