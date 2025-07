Cirque Cabaret Jaure

Cirque Cabaret Jaure samedi 9 août 2025.

Cirque Cabaret

Place du Tilleul Jaure Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Show Cirque par Duo Diverse Production

Restauration et buvette sur place à partir de 19h

Place du Tilleul

Comité des fêtes 06 71 29 99 43

Show Cirque par Duo Diverse Production

Restauration et buvette sur place à partir de 19h

Place du Tilleul

Comité des fêtes 06 71 29 99 43 .

Place du Tilleul Jaure 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 29 99 43

English : Cirque Cabaret

Circus show by Duo Diverse Production

Catering and refreshments on site from 7pm

Place du Tilleul

Comité des fêtes 06 71 29 99 43

German : Cirque Cabaret

Zirkus-Show von Duo Diverse Production

Essen und Trinken vor Ort ab 19 Uhr

Place du Tilleul

Festkomitee 06 71 29 99 43

Italiano :

Spettacolo di circo del Duo Diverse Production

Catering e rinfreschi in loco dalle 19.00

Piazza del Tilleul

Comitato delle feste 06 71 29 99 43

Espanol : Cirque Cabaret

Espectáculo de circo de Duo Diverse Production

Catering y refrescos in situ a partir de las 19.00 horas

Plaza del Tilleul

Comité des fêtes 06 71 29 99 43

L’événement Cirque Cabaret Jaure a été mis à jour le 2025-07-18 par Vallée de l’Isle en Périgord