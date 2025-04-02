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Cirque Calypso Villé

Cirque Calypso Villé samedi 2 mai 2026.

Adresse : place des Fêtes

Ville : 67220 Villé

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Villé

Cirque Calypso

place des Fêtes Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-02 16:00:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03

Un moment inoubliable à partager avec petits et grands, plein d’émotions et de découvertes.   .

place des Fêtes Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 92 52 27 

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English :

L’événement Cirque Calypso Villé a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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