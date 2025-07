Cirque Cancy Coly-Saint-Amand

18h. Nouveau spectacle de 10 attractions équilibristes, trapézistes, magiciens, jongleurs, sans oublier les clowns ! Vente de friandises au cours du spectacle. Tarif non communiqué

1h de spectacle pour toute la famille !

Le Cirque Cancy vous accueille sous son chapiteau pour vous présenter son nouveau spectacle de 10 attractions.

Au programme équilibristes, trapézistes, magiciens, les CANCY jongleurs et bien d’autres surprises… sans oublier les rois du rire, nos amis les clowns !

Une vente de friandises sera également prévue au cours du spectacle ! .

Parking du 14 juillet Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 98 92

English : Cirque Cancy

18h. New show with 10 attractions: balancing acts, trapeze artists, magicians, jugglers, not forgetting the clowns! Sweets for sale during the show. Price not communicated

German : Cirque Cancy

18h. Neue Show mit 10 Attraktionen: Seiltänzer, Trapezkünstler, Zauberer, Jongleure und nicht zu vergessen die Clowns! Verkauf von Süßigkeiten während der Show. Tarif nicht bekannt gegeben

Italiano :

18h. Nuovo spettacolo con 10 attrazioni: funamboli, trapezisti, maghi, giocolieri, senza dimenticare i clown! Vendita di dolci durante lo spettacolo. Prezzo non comunicato

Espanol : Cirque Cancy

18h. Nuevo espectáculo con 10 atracciones: equilibristas, trapecistas, magos, malabaristas, ¡sin olvidar a los payasos! Venta de golosinas durante el espectáculo. Precio no comunicado

