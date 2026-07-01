UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pléneuf-Val-André

Cirque Cathia Zavatta Dubois Rue du Gros Tertre Pléneuf-Val-André

jeudi 16 juillet 2026 · Rue du Gros Tertre · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue du Gros Tertre
Adresse
Parking de la Princelle
Ville
22370 Pléneuf-Val-André
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pléneuf-Val-André

Cirque Cathia Zavatta Dubois

Rue du Gros Tertre Parking de la Princelle Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 20:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Le cirque Cathia Zavatta Dubois fait escale à Pléneuf-Val-André, venez découvrir leur nouveau spectacle !

Billetterie sur place.   .

Rue du Gros Tertre Parking de la Princelle Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 84 87 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cirque Cathia Zavatta Dubois Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-07 par Pléneuf-Val-André Tourisme

À voir aussi à Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor)