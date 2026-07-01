Cirque Cathia Zavatta Dubois Rue du Gros Tertre Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Cirque Cathia Zavatta Dubois

Rue du Gros Tertre Parking de la Princelle Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Le cirque Cathia Zavatta Dubois fait escale à Pléneuf-Val-André, venez découvrir leur nouveau spectacle !

Billetterie sur place. .

Rue du Gros Tertre Parking de la Princelle Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 84 87 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cirque Cathia Zavatta Dubois Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-07 par Pléneuf-Val-André Tourisme