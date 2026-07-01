Cirque Cathia Zavatta Dubois Rue du Gros Tertre Pléneuf-Val-André
jeudi 16 juillet 2026 · Rue du Gros Tertre · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Cirque Cathia Zavatta Dubois
Rue du Gros Tertre Parking de la Princelle Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 20:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Le cirque Cathia Zavatta Dubois fait escale à Pléneuf-Val-André, venez découvrir leur nouveau spectacle !
Billetterie sur place. .
Rue du Gros Tertre Parking de la Princelle Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 84 87 83
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English :
L’événement Cirque Cathia Zavatta Dubois Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-07 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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