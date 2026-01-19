Cirque chorégraphié Le Lac des Cygnes de la compagnie L’Eolienne Théâtre de l’Archipel Granville

Cirque chorégraphié Le Lac des Cygnes de la compagnie L’Eolienne

Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 16:30:00

fin : 2026-02-08 17:45:00

Date(s) :

2026-02-08

Tout public à partir de 6 ans.

Sur la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski réarrangée par Florence Caillon dans une partition musicale actuelle, cinq circassien.es-danseur.seuses forment une étonnante communauté de cygnes.

Entre illusion amoureuse et reconnaissance de l’autre, Florence Caillon offre à ce ballet mythique une version circassienne et contemporaine riche d’une grande nouveauté de mouvement.

A la fois compositrice de musique de films et circassienne, initiatrice d’un cirque chorégraphié, Florence Caillon invite à replonger dans l’imaginaire de ce ballet en resserrant encore plus précisément les liens entre mouvement circassien, chorégraphie et musique.

Solos, duos, trios, mouvements de groupes, s’inspirent alternativement du comportement animal et humain, et explore les liens qui unissent les êtres vivants et fondent leurs relations.

Ce lac, métaphore de notre monde en plus petit, raconte la fragilité de la vie et rappelle notre interdépendance avec le monde du vivant dans son ensemble. .

Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cirque chorégraphié Le Lac des Cygnes de la compagnie L’Eolienne

L’événement Cirque chorégraphié Le Lac des Cygnes de la compagnie L’Eolienne Granville a été mis à jour le 2026-01-19 par OTGTM BIT Granville