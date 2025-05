Cirque chorégraphié Pulse – Beaucé, 13 juin 2025 19:30, Beaucé.

Ille-et-Vilaine

Cirque chorégraphié Pulse Parc/Théâtre de verdure Beaucé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : 2025-06-13 19:30:00

Début : 2025-06-13 19:30:00

fin : 2025-06-13 20:02:00

Date(s) :

2025-06-13

Embarquement dans le voyage sensoriel de Pulse. Un espace rebondissant de 9m de diamètre propulse les acrobates dans un ballet aérien où la pulsation musicale donne le la. Six corps se synchronisent dans une transe acrobatique qui fait appel aux sens. Les artistes créent un langage commun et grâce au travail de chœur deviennent une véritable tribu. La chaleur augmente et le rythme cardiaque s’accélère. Il n’y a plus de gravité, de haut, de bas, d’envers ni d’endroit, la terre et les aires se confondent. Ici, l’acrobatie repousse les limites de la physique. Spectacle proposé par la compagnie Kiaï. Dès 5 ans. .

Parc/Théâtre de verdure

Beaucé 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 94 83 65

