Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-24

UNE CRÉATION DU TROISIÈME CIRQUE

MISE EN SCÈNE MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE

Plus d’une trentaine de musiciens font résonner et s’accorder un programme de numéros multiples et enchanteurs. Voltige, acrobatie, équilibre mais aussi rire franc et sonore, dialoguent avec les notes et accords d’une collection de morceaux de musique aussi contrastés que sensibles.

Dans ce lieu magique du Cirque Jules Verne, la compagnie le Troisième Cirque poursuit sa recherche et son savoir-faire entre hommage et détournement de ce que l’artiste Maroussia Diaz Verbèke aime à nommer le premier cirque (terme préféré au cirque traditionnel).

Durée 1h15

SPECTACLE JOUÉ AU CIRQUE JULES VERNE EN CO-ACCUEIL AVEC LA COMÉDIE DE PICARDIE

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

