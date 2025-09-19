Cirque Claudio Zavatta à Niort Parc des expositions Niort Noron Niort
Cirque Claudio Zavatta à Niort
Parc des expositions Niort Noron 6 Rue Archimède Niort Deux-Sèvres
Début : 2025-09-19 15:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21 2025-09-24 2025-09-26 2025-09-27 2025-09-28
Avec un tout nouveau chapiteau et des couleurs éclatantes, le Cirque Claudio Zavatta propose un spectacle inédit de 2 heures, mêlant numéros extraordinaires funambules, roue infernale, globe des motos et trapézistes venus du Brésil. .
Parc des expositions Niort Noron 6 Rue Archimède Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
