Cirque Claudio Zavatta

Parc Saint-Fiacre, chapiteau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 16:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06 2026-04-08 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Claudio Zavatta vous dévoile son nouveau spectacle 2026.

Venez assister à 2h de grand spectacle avec en exclusivité en France le FMX freestyle motor show (des sauts spectaculaires en moto au-dessus de la piste).

Sans oublier le mythique globe des motos de l’extrême avec 5 motards à l’intérieur de la sphère.

Numéro mixte de chameau et chevaux sur la piste.

Numéro aérien, jonglage, clown, fil de fer à grande hauteur, rollers acrobatique et votre super-héros préféré Spider-Man…

Rendez-vous au chapiteau, Parc Saint-Fiacre à Château-Gontier sur Mayenne du 03 au 12 avril

– tous les mercredis et samedis à 16h

– tous les vendredis à 19h30

– tous les dimanches à 15h

– Lundi 06 avril à 16h

Info pratique: 2h de spectacle avec entracte.

Prix des places à partir de 20 €.

Restauration possible sur place.

Informations et réservation directement à la billetterie du cirque, sur notre site Internet (cirque -claudio-zavatta.fr) ou au 06 07 05 29 83. .

Parc Saint-Fiacre, chapiteau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 07 05 29 83

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English :

Claudio Zavatta unveils his new show 2026.

L’événement Cirque Claudio Zavatta Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-25 par SUD MAYENNE