Cirque Claudio Zavatta Château-Gontier-sur-Mayenne
Cirque Claudio Zavatta Château-Gontier-sur-Mayenne vendredi 3 avril 2026.
Cirque Claudio Zavatta
Parc Saint-Fiacre, chapiteau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 16:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06 2026-04-08 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12
Claudio Zavatta vous dévoile son nouveau spectacle 2026.
Venez assister à 2h de grand spectacle avec en exclusivité en France le FMX freestyle motor show (des sauts spectaculaires en moto au-dessus de la piste).
Sans oublier le mythique globe des motos de l’extrême avec 5 motards à l’intérieur de la sphère.
Numéro mixte de chameau et chevaux sur la piste.
Numéro aérien, jonglage, clown, fil de fer à grande hauteur, rollers acrobatique et votre super-héros préféré Spider-Man…
Rendez-vous au chapiteau, Parc Saint-Fiacre à Château-Gontier sur Mayenne du 03 au 12 avril
– tous les mercredis et samedis à 16h
– tous les vendredis à 19h30
– tous les dimanches à 15h
– Lundi 06 avril à 16h
Info pratique: 2h de spectacle avec entracte.
Prix des places à partir de 20 €.
Restauration possible sur place.
Informations et réservation directement à la billetterie du cirque, sur notre site Internet (cirque -claudio-zavatta.fr) ou au 06 07 05 29 83. .
Parc Saint-Fiacre, chapiteau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 07 05 29 83
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English :
Claudio Zavatta unveils his new show 2026.
L’événement Cirque Claudio Zavatta Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-25 par SUD MAYENNE
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