CIRQUE CLAUDIO ZAVATTA Rue Volney Mayenne

CIRQUE CLAUDIO ZAVATTA

Rue Volney Parking du Grand Nord Mayenne Mayenne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 15:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

Le grand cirque Claudio Zavatta arrive à Mayenne. Le chapiteau de 1400 places s’installe au parking du Grand Nord du vendredi 27 au dimanche 29 mars.

Venez assister à 2h de grand spectacle avec en exclusivité en France le FMX freestyle motor show (des sauts spectaculaires en moto au-dessus de la piste).

Sans oublier le mythique globe des motos de l’extrême avec 5 motards à l’intérieur de la sphère.

Numéro mixte de chameau et chevaux sur la piste.

Numéro aérien, jonglage, clown, fil de fer à grande hauteur, rollers acrobatique et votre super-héros préféré Spider-Man…

Info pratique:

– 2h de spectacle avec entracte.

– Prix des places à partir de 20 €.

– Restauration possible sur place.

– Informations et réservation directement à la billetterie du cirque, sur notre site Internet ou au 06 07 05 29 83. .

Rue Volney Parking du Grand Nord Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 07 05 29 83

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English :

The great Claudio Zavatta circus arrives in Mayenne. The 1,400-seat big top will be set up in the Grand Nord parking lot from Friday March 27 to Sunday March 29.

L’événement CIRQUE CLAUDIO ZAVATTA Mayenne a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne