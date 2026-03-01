CIRQUE CLAUDIO ZAVATTA Rue Volney Mayenne
CIRQUE CLAUDIO ZAVATTA Rue Volney Mayenne vendredi 27 mars 2026.
CIRQUE CLAUDIO ZAVATTA
Rue Volney Parking du Grand Nord Mayenne Mayenne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 15:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29
Le grand cirque Claudio Zavatta arrive à Mayenne. Le chapiteau de 1400 places s’installe au parking du Grand Nord du vendredi 27 au dimanche 29 mars.
Venez assister à 2h de grand spectacle avec en exclusivité en France le FMX freestyle motor show (des sauts spectaculaires en moto au-dessus de la piste).
Sans oublier le mythique globe des motos de l’extrême avec 5 motards à l’intérieur de la sphère.
Numéro mixte de chameau et chevaux sur la piste.
Numéro aérien, jonglage, clown, fil de fer à grande hauteur, rollers acrobatique et votre super-héros préféré Spider-Man…
Info pratique:
– 2h de spectacle avec entracte.
– Prix des places à partir de 20 €.
– Restauration possible sur place.
– Informations et réservation directement à la billetterie du cirque, sur notre site Internet ou au 06 07 05 29 83. .
Rue Volney Parking du Grand Nord Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 07 05 29 83
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English :
The great Claudio Zavatta circus arrives in Mayenne. The 1,400-seat big top will be set up in the Grand Nord parking lot from Friday March 27 to Sunday March 29.
L’événement CIRQUE CLAUDIO ZAVATTA Mayenne a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne