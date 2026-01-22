Cirque Claudio Zavatta Saumur

Cirque Claudio Zavatta

Avenue du Breil Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-15

2026-02-06

Après 1 an d’absence, le géant bleu et blanc est enfin de retour ! Nouvelles couleurs, nouveau chapiteau et nouveau spectacle !

Préparez-vous pour 2h de spectacle, inédit et sensationnel.

2h de grand spectacle avec, pour la première fois au Cirque Claudio Zavatta, le FMX Freestyle Motocross, un show unique en France, de l’adrénaline pure et des sensations à couper le souffle ! Retrouvez également le globe des motos de l’extrême, la cavalerie du cirque, le clown Victor Rossi, sans oublier les animaux exotiques, rollers acrobatique et bien d’autres surprises.

Un spectacle familial, moderne et explosif, où le cirque rencontre l’extrême.

Présenté par la ravissante Alexia Rossi !

PRECISIONS HORAIRES

Du 06/02 au 15/02/2026 le vendredi de 19h30 à 21h30. Le samedi de 16h à 18h. Le dimanche à partir de 15h. Le mercredi à partir de 16h. .

Avenue du Breil Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 05 29 83

After a 1-year absence, the blue and white giant is finally back! New colors, new big top and new show!

Get ready for 2 hours of sensational, never-before-seen entertainment.

