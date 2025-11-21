Cirque Claudio Zavatta Rue Hélène de Fonsèque Surgères
Cirque Claudio Zavatta Rue Hélène de Fonsèque Surgères vendredi 21 novembre 2025.
Cirque Claudio Zavatta
Rue Hélène de Fonsèque Espace Georges Pompidou Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 15:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-26 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30
Venez découvrir le cirque de Claudio Zavatta ! Un spectacle pour toute la famille ! Au programme: globe des motos de l’extrême, la cavalerie du cirque, roller acrobatique, Spiderman et bien d’autres surprises !
Rue Hélène de Fonsèque Espace Georges Pompidou Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 05 29 83 claudio.zavatta.officiel@gmail.com
English :
Come and discover Claudio Zavatta’s circus! A show for the whole family! On the program: extreme motorcycle globe, circus cavalry, roller acrobatics, Spiderman and many other surprises!
German :
Erleben Sie den Zirkus von Claudio Zavatta! Eine Show für die ganze Familie! Auf dem Programm stehen: Globus der Extrem-Motorräder, die Zirkuskavallerie, Rollerblade-Akrobatik, Spiderman und viele andere Überraschungen!
Italiano :
Venite a scoprire il circo di Claudio Zavatta! Uno spettacolo per tutta la famiglia! In programma: moto globo estremo, cavalleria circense, rollerblade acrobatico, Spiderman e tante altre sorprese!
Espanol :
¡Venga a descubrir el circo de Claudio Zavatta! ¡Un espectáculo para toda la familia! En el programa: globo extremo en moto, caballería circense, patinaje acrobático, Spiderman y ¡muchas sorpresas más!
