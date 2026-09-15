Cirque : Comme le vent La Mégisserie Saint-Junien
mercredi 7 octobre 2026 · La Mégisserie · Saint-Junien
Informations pratiques
Saint-Junien
Cirque : Comme le vent
La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 16:30:00
fin : 2026-10-16 17:30:00
Date(s) :
2026-10-07
Courir, se rouler par terre, sauter, tourner ou prendre le temps d’observer. Une ode à la liberté qui célèbre les élans de vie des tout-petits.
Trois circassiens et deux musiciens s’embarquent pour un voyage qui navigue entre acrobaties aériennes, danse et portés dans une ambiance joyeuse et poétique. Violon, flûte, guitare électrique et baglama mènent la danse du haut de ce manège aérien et embarquent dans un tourbillon enivrant et hypnotique.
Ce spectacle accorde une place toute particulière à 25 enfants marcheurs de 18 mois à 4 ans qui pourront réagir à leur guise aux propositions des artistes et partager avec eux le centre de la piste.
Séance petite enfance
Mercredi 7 octobre 10h
45 min. / Tarif C .
La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98
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English : Cirque : Comme le vent
L’événement Cirque : Comme le vent Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-09 par Terres de Limousin
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