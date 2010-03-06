Cirque / Danse Immobile & Rebondi #2 Amiens

Cirque / Danse Immobile & Rebondi #2 Amiens vendredi 6 mars 2026.

Cirque / Danse Immobile & Rebondi #2

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Tarif : 16 – 16 –

16

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 14:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-07

Cie Lamento / Sylvère Lamotte.

Une fabuleuse épopée du mouvement, entre vertige créatif, humour et énergie contagieuse.

Coincée dans un univers figé en noir et blanc, Immobile, artiste brillante, se retrouve figée, en panne d’inspiration. A ses pieds, roule Rebondi, étrange créature née d’erreurs, de dessins ratés, d’élans abandonnés. Haut en couleurs, joueur, inventif, il va peu à peu l’entraîner dans un monde multicolore foisonnant d’idées inachevées, de formes mouvantes et de possibles à réinventer. Ensemble, ils traversent ce voyage intérieur avec humour, entre maladresses, surprises et trouvailles heureuses.

Vendredi 6 mars à 10h + 14h30.

Samedi 7 mars à 11h.

Durée 35 min, à partir de 3 ans.

Conception et chorégraphie Sylvère Lamotte + Scénographie Betty Bone et Sylvère Lamotte + Interprétation en duo en alternance Sylvain Musso et Marylène Vallet / Joan Cellier et Charlotte Cétaire / Fiona Houez et Matthis Walczak.

En partenariat avec L’échangeur CDCN Hauts-de-France, dans le cadre du festival Kidanse. 16 .

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

