Cirque De bonnes raisons Salle polyvalente Saint-Aignan-sur-Roë

Cirque De bonnes raisons

Salle polyvalente 2 rue de l'Étang Saint-Aignan-sur-Roë Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 20:00:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Compagnie La Volte Cirque St Aignan-sur-Roë

Virtuosité, réflexion, rires et frissons, toutes les bonnes raisons sont réunies pour découvrir ce spectacle détonnant !

À 8 ans, ok, tu fais tout plein de trucs avec ton corps tu te vautres à vélo, tu fais des plats à la piscine, tu sautes du toit de la voisine… ça agrandit ton expérience du monde, ça te construit. Mais quand, 20 ans plus tard, tu te retrouves la tête à l’envers sur un bout de métal, en équilibre sur l’épaule de ton pote, à 7 mètres de haut, devant 200 personnes qui te paient pour le faire, tu te poses des questions…

Au milieu d’un cirque miniature, deux acrobates philosophent joyeusement sur leur rapport au danger. Entre deux mises à l’épreuve de leur goût du risque, nos deux artistes jonglent entre réflexions et acrobaties. Leurs sauts dans le vide nous tendent autant qu’ils nous émerveillent, et leurs propos, à la fois drôles et intelligents, nous rappellent étrangement notre quotidien.

www.lavolte-cirque.fr

Autour du spectacle

Séance scolaire vendredi 7 novembre à 14h.

Écriture et jeu Matthieu Gary, Sidney Pin Production Elsa Lemoine de l’Avant Courrier Diffusion Clémence Mugard de l’Avant Courrier Régie générale Étienne Charles, Julien Lefeuvre Administration Valeria Vukadin Regard extérieur Marc Vittecoq Conception, construction Maxime Héraud, Étienne Charles Création lumières Étienne Charles Costumes Léa Gadbois Lamer.

Compagnie La Volte Cirque

De 8 à 126 ans

1h10

De 5€ à 14€ .

Salle polyvalente 2 rue de l'Étang Saint-Aignan-sur-Roë 53390 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 19 89 culture@paysdecraon.fr

