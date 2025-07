Cirque de france Cayeux-sur-Mer

Cirque de france Cayeux-sur-Mer mardi 15 juillet 2025.

Cirque de france

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-15

Le cirque est un spectacle populaire en France. Sous un grand chapiteau, on peut voir des clowns, des acrobates, des jongleurs et parfois des animaux. Le cirque fait rire, rêver et étonne les spectateurs de tous les âges. .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

