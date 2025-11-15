Cirque de Noël 2025 Esplanade Roland Barthes Bayonne

Cirque de Noël 2025

Esplanade Roland Barthes 64100 BAYONNE Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 40 EUR

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-30

Le cirque de noël 2025 vous accueille à l’esplanade Roland Barthes à BAYONNE.

Ils sont heureux de vous présenter cette année un spectacle édition anniversaire des 50 ans, de haut niveau, avec notamment des numéros jamais vus et des disciplines qui reviennent 10 ans après dont un fantastique globe de la mort avec 5 motos. Le formidable clown italien Tony FRATELLO, nous fait l’honneur de sa présence. Des artistes argentins présenteront un incroyable numéro de bascule coréenne et seront entourés d’une pléiade d’artistes venus d’Ukraine et de France. Un très grand moment de spectacle pour les petits et pour les grands avec des tarifs accessibles dès 20 € sur certaines séances. .

