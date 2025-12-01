Cirque de Noël

Cordemais Loire-Atlantique

Début : 2025-12-28 15:00:00

fin : 2025-12-28

2025-12-28

Le cirque de Noël émerveillera petits et grands le 28 décembre !

Les places sont limitées et très convoitées. Permanence le samedi 13 décembre, de 9h à 12h dans le hall de La Passerelle, pour venir récupérer vos billets. .

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 85 18

