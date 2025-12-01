Cirque de Noël Cordemais
Cirque de Noël Cordemais dimanche 28 décembre 2025.
Cirque de Noël
Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28 15:00:00
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-28
Le cirque de Noël émerveillera petits et grands le 28 décembre !
Les places sont limitées et très convoitées. Permanence le samedi 13 décembre, de 9h à 12h dans le hall de La Passerelle, pour venir récupérer vos billets. .
Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 85 18
L’événement Cirque de Noël Cordemais a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon