Cirque de noël d’Angers Angers

Cirque de noël d’Angers
Place François Mitterrand Angers Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 18 EUR
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-29 17:00:00
2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31 2026-01-02 2026-01-03 2026-01-04
Vivez, seuls ou en Famille, des moments magiques et extraordinaires pendant 2 heures pour préparer, dans la joie, les fêtes de fin d’année.
Enfants, Parents, Grands-Parents dans une même communion passent 2 heures de joie, de plaisir et de rêve. .
Place François Mitterrand Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
