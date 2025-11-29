CIRQUE DE NOEL DE TOULOUSE – HIPPODROME DE LA CEPIERE Toulouse

CIRQUE DE NOEL DE TOULOUSE Début : 2025-11-29 à 14:00. Tarif : – euros.

CIRQUE DE NOEL DE TOULOUSEDu 29 novembre 2025 au 11 janvier 2026.Après avoir émerveillé plus de 112.000 spectateurs l’hiver dernier, nous avons le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition entièrement renouvelée du 29 novembre 2025 jusqu’au 11 janvier 2026 à l’Hippodrome de Toulouse ! Un tout nouveau spectacle vous attend, réunissant l’élite des artistes internationaux dans une mise en scène grandiose, festive et haute en couleurs.Préparez-vous à vivre l’incroyable ! Un show époustouflant, où l’impossible devient réalité et où chaque numéro repousse les limites du spectacle vivant.À l’affiche de cette production 2025-2026 hors norme :-Un duo de roller virevoltant à toute vitesse, flirtant avec le danger…-Une performance à couper le souffle : un artiste défiant les lois de la gravité, marchant la tête en bas à 12 mètres de hauteur !-Un magicien de renommée internationale, tout droit venu de Las Vegas, vous coupera le souffle…-Une acrobate aérienne évoluant autour d’un majestueux chandelier suspendu, entre grâce et vertige-Francesco : le roi des clowns, maître de l’émotion, du rire, tendre, drôle, inoubliable-Jongleur d’exception, reconnu comme le plus rapide au monde-Et sous vos yeux… l’apparition d’un hélicoptère sur scène ! Une prouesse magique unique au monde-Une prouesse inédite : la réunion de deux troupes de trapèze volant : deux fois plus de voltige, deux fois plus de frissons – pour un numéro jamais vu auparavant !-L’incroyable étoile du cirque brésilien, dans un solo aux tissus aériens, alliant puissance et grâce-Un ventriloque à mourir de rire, dont l’humour irrésistible ravira petits et grands-Un ballet féérique de danseuses, pur moment d’élégance et de tradition au service de la magie de Noël-Et un moment magique avec le Père Noël, venu faire une halte exceptionnelle au cirque !-Et pour vous guider dans cette aventure magique : Pierre Galibert, la star incontestée des Monsieur Loyal !A Savoir :- Chapiteau chauffé- Spectacle gratuit pour les enfants de moins de 24 mois sur justificatif- En cas de nécessité, la composition du spectacle peut être modifiée- Parking gratuit sur place- Chapiteau accessible aux PMR- Restauration/snack ouverts avant et pendant le spectacle- WC sur place

HIPPODROME DE LA CEPIERE 1 CHEMIN DES COURSES 31100 Toulouse 31