Cirque de Noël Parc des Expositions Saintes

Cirque de Noël

Parc des Expositions Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Le Nouveau Cirque Zavatta un Nouveau spectacle, une nouvelle tournée !

Au programme En exclusivité la double roue aérienne mais aussi acrobaties, numéros aériens, clowns et de nombreuses nouveautés à partager en famille.

English :

Le Nouveau Cirque Zavatta: a new show, a new tour!

On the program: an exclusive double aerial wheel, acrobatics, aerial acts, clowns and plenty of new features for the whole family to enjoy.

German :

Der neue Zirkus Zavatta: eine neue Show, eine neue Tournee!

Auf dem Programm: Exklusiv das Doppel-Luftrad, aber auch Akrobatik, Luftnummern, Clowns und zahlreiche Neuheiten, die Sie mit der ganzen Familie genießen können.

Italiano :

Il Nuovo Cirque Zavatta: un nuovo spettacolo, un nuovo tour!

In programma: un’esclusiva doppia ruota aerea, acrobazie, numeri aerei, clown e tante novità da condividere con tutta la famiglia.

Espanol :

El nuevo Cirque Zavatta: ¡nuevo espectáculo, nueva gira!

En el programa: una exclusiva rueda aérea doble, acrobacias, números aéreos, payasos y muchas novedades para compartir con toda la familia.

