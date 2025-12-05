Cirque de Noël Parc des Expositions Saintes
Cirque de Noël Parc des Expositions Saintes vendredi 5 décembre 2025.
Cirque de Noël
Parc des Expositions Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-12-05 17:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
Le Nouveau Cirque Zavatta un Nouveau spectacle, une nouvelle tournée !
Au programme En exclusivité la double roue aérienne mais aussi acrobaties, numéros aériens, clowns et de nombreuses nouveautés à partager en famille.
Parc des Expositions Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 37 44 23
English :
Le Nouveau Cirque Zavatta: a new show, a new tour!
On the program: an exclusive double aerial wheel, acrobatics, aerial acts, clowns and plenty of new features for the whole family to enjoy.
German :
Der neue Zirkus Zavatta: eine neue Show, eine neue Tournee!
Auf dem Programm: Exklusiv das Doppel-Luftrad, aber auch Akrobatik, Luftnummern, Clowns und zahlreiche Neuheiten, die Sie mit der ganzen Familie genießen können.
Italiano :
Il Nuovo Cirque Zavatta: un nuovo spettacolo, un nuovo tour!
In programma: un’esclusiva doppia ruota aerea, acrobazie, numeri aerei, clown e tante novità da condividere con tutta la famiglia.
Espanol :
El nuevo Cirque Zavatta: ¡nuevo espectáculo, nueva gira!
En el programa: una exclusiva rueda aérea doble, acrobacias, números aéreos, payasos y muchas novedades para compartir con toda la familia.
L’événement Cirque de Noël Saintes a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge