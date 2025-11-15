cirque de Noël Salle Sèvre et Maine Vertou 15 – 22 novembre

Embarquez pour un Noël autour du monde A l’occasion des fêtes de fin d’année, le cirque Nicolas Zavatta vous invite à partager la magie de Noël avec un spectacle authentique de cirque traditionnel.

Un monde féérique mêlant prouesses circassiennes et magie de Noël.

2h de spectacle durant lesquelles vous serez emporté dans un voyage par nos lutins à travers une magnifique parade festive de saison, jongleurs, Mère-Noël danseuses…

Durant cette croisière aux quatre coins du globe vous pourrez admirer

Le retour de la grande cavalerie,

Nos riders avec le globe des motos qui s’ouvrent en deux !

Nos artistes internationaux, élégances aériennes et funambules à grande hauteur

Nos animaux exotiques et vos amis les clowns

Et bien d’autres surprises à découvrir.

Le Père-Noël sera également présent pour le bonheur de tous avec son magnifique traîneau !

La famille Douchet présente un spectacle agréable, de qualité sous son grand chapiteau, véritable zénith itinérant, dans la plus pure tradition du cirque.

En famille, entre amis ou seul venez vivre cette expérience il reste toujours de la place on a tous le droit de Rêver.

NANTES

VERTOU / BOULEVARD DE L’EUROPE

Du 15 au 22 novembre 2025

Mercredi 16h, vendredi 20h, samedi 15h & dimanche 15h

Salle Sèvre et Maine Rue Sèvre et Maine 44120 Vertou Vertou 44120 Loire-Atlantique