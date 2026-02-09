CIRQUE DES COEURS LIBRES LA GRAINERIE Balma

CIRQUE DES COEURS LIBRES

LA GRAINERIE 61 Rue Saint-Jean Balma Haute-Garonne

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Approchez et osez pousser la porte du Cabaret Débridé !

Pour cette soirée polyamoureuse, la Grainerie pour propose un mélange de disciplines circassiennes où se rencontrent amour, risque et folie. Préparez-vous à une multitude de surprises !

Venez débrider l’amour avec les artistes, puis laissez-vous emporter sur le dancefloor de Cupidon, où la passion s’enflamme au rythme du Cirque des Coeurs Libres !

Au programme

– 19h Numéros de cirque (hall)

– 20h Cabaret Débridé (salle Jeannette Mac Donald)

– 21h30 Karaoké & blind test

– 22h30 2 DJ Sets (Nicol puis Boris)

Des stands animent également la soirée dans différents espaces, avec notamment un Tarot de l’Amour, un mur de l’amour, une machine à écrire et d’autres surprises… .

LA GRAINERIE 61 Rue Saint-Jean Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 24 33 91

English :

Come and dare to push open the door of Cabaret Débridé!

