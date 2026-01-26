Cirque des frères Ritz à Savigné Savigné-l’Évêque
Cirque des frères Ritz à Savigné
Allée Louis Guy (derrière la salle Michel Berger) Savigné-l’Évêque Sarthe
Tarif : – –
Début : 2026-02-11 17:30:00
fin : 2026-02-11 18:30:00
2026-02-11
Spectacle de cirque des frères Ritz à Savigné l’évêque
Spectacle de cirque familial à Savigné l’évêque ouvert à tous, proposé par le cirque des Frère Ritz.
Mercredi 11 Février 2026
Début du spectacle à 17h30
(Chapiteau derrière la salle Michel Berger)
Fin du spectacle prévu vers 18h30
Adultes 5€
Enfant de 3 à 12ans 3€
Enfant de -3 ans Gratuit
Billetterie Hello-asso (lien) ou sur place selon les places disponibles .
Allée Louis Guy (derrière la salle Michel Berger) Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire apelstgermain72@gmail.com
English :
Ritz brothers circus show in Savigné l’évêque
