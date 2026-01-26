Cirque des frères Ritz à Savigné Savigné-l’Évêque

Cirque des frères Ritz à Savigné

Allée Louis Guy (derrière la salle Michel Berger) Savigné-l’Évêque Sarthe

Début : 2026-02-11 17:30:00

fin : 2026-02-11 18:30:00

2026-02-11

Spectacle de cirque des frères Ritz à Savigné l’évêque

Spectacle de cirque familial à Savigné l’évêque ouvert à tous, proposé par le cirque des Frère Ritz.

Mercredi 11 Février 2026

Début du spectacle à 17h30

(Chapiteau derrière la salle Michel Berger)

Fin du spectacle prévu vers 18h30

Adultes 5€

Enfant de 3 à 12ans 3€

Enfant de -3 ans Gratuit

Billetterie Hello-asso (lien) ou sur place selon les places disponibles .

Allée Louis Guy (derrière la salle Michel Berger) Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire apelstgermain72@gmail.com

English :

Ritz brothers circus show in Savigné l’évêque

