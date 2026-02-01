CIRQUE DIPTYQUE LONTANO INSTANTE THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

CIRQUE DIPTYQUE LONTANO INSTANTE

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27 21:50:00

Date(s) :

2026-02-27

À travers leurs performances, Juan et Marica vous invitent à suivre une expérience aux frontières de l’hypnose, qui bouscule le temps et révèle l’humanité par le miroir du dépassement.

Née à Milan, Marica Marinoni se passionne pour le trampoline élastique et se forme au CNAC de Châlons-en-Champagne, tout comme Juan Ignacio Tula danseur, acrobate originaire d’Argentine. Leurs performances, Lontano et Instante, ont la Roue Cyr pour objet totem, une sorte de cerceau géant d’environ deux mètres de diamètre. À travers un dialogue entre chair et roue, Marica développe un langage hypnotique et poignant autour du thème de la résistance. En regard, Juan, dans la simplicité d’un mouvement giratoire et répétitif, invite à un voyage derviche. De l’aveuglement provoqué par les spirales surgit l’instinct de survie. Ces deux soli sont les deux faces de la même pièce. Juan et Marica conduisent le public au bord de l’hypnose, bouleversent son rapport au temps et offrent en miroir dépassement et humanité.

Spectacle proposé par la Compagnie 7Bis Juan Ignacio Tula.

Durée 1h10 dont 15 mn d’entracte

À partir de 6 ans 20 .

English :

Through their performances, Juan and Marica invite you to follow an experience on the frontiers of hypnosis, which shakes up time and reveals humanity through the mirror of transcendence.

