Cirque d’objets et mime Les Petits Touts COMPLET Théâtre Municipal de Coutances Coutances

Cirque d’objets et mime Les Petits Touts COMPLET

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-02-11 18:45:00

Date(s) :

2026-02-11

Fabien Coulon, circassien d’objets et mime, nous invite à nous extasier face aux petits riens à côté desquels nous passons, ceux qui, en réalité, font de grands petits touts !

Il crée un espace intime et chaleureux, hébergeant un imaginaire poétique fragile et gracieux fait de fragments de nature. Sur son île peuplée de curiosités, sa cabane, ce naufragé solitaire réalise de minuscules et délicates prouesses avec ce qui lui tombe sous la main, en donnant vie à des branches, du sable, des fils, de l’air, de l’écume…

Il s’invente et se crée des compagnons de vies et nous plonge au coeur de son petit cirque intérieur, tout en équilibre, peuplé de mirages de l’enfance, de joyeuses curiosités et de rencontres singulières.

Il nous parle ainsi de la solitude, de l’ennui, de petites choses, de la vie en somme !

Une infinie poésie et d’une immense délicatesse qui enchantera petits et grands ! .

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

