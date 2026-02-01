Cirque Route de Cosne Donzy

Cirque

Route de Cosne Parking d’intermarché Donzy Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 16:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Le Cirque Idéal sera présent pendant deux jours, près de l’intermarché de Donzy. Venez découvrir de nombreux numéros sur la piste jonglage, équilibriste, trapeziste, magicien, clowns… Réservations possibles. .

Route de Cosne Parking d’intermarché Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 22 69 38

