Cirque Route de Cosne Donzy
Cirque Route de Cosne Donzy samedi 14 février 2026.
Cirque
Route de Cosne Parking d’intermarché Donzy Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-14 16:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
2026-02-14 2026-02-15
Le Cirque Idéal sera présent pendant deux jours, près de l’intermarché de Donzy. Venez découvrir de nombreux numéros sur la piste jonglage, équilibriste, trapeziste, magicien, clowns… Réservations possibles. .
Route de Cosne Parking d’intermarché Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 22 69 38
