Cirque Duo Smart Cie Centre Culturel Des Carmes Langon

Cirque Duo Smart Cie

Centre Culturel Des Carmes 8 Cours des Carmes Langon Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Venez vivre un moment complice et ludique ! Cet atelier propose une initiation joyeuse aux arts du cirque, avec des portés acrobatiques et manipulation d’objets, jonglage. Rires, défis et créativité garantis dans une ambiance bienveillante. Un joli moment de partage tout en s’amusant.

Sur réservation

Salle Offenbach .

English : Cirque Duo Smart Cie

