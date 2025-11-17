Cirque El Chuflini Pestacle Théâtre La Poivrière Saint-Astier

Cirque El Chuflini Pestacle

Théâtre La Poivrière 2 place Saint Astier Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

“El Chuflini Pestacle” Un spectacle amusant mélangeant rires et de jongles de cirque burlesque.

Goûter offert après le spectacle.

15h- Théâtre de la Poivrière.

Réservation par sms, Tarifs 5€/ personne.

Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 05 53 03 54 61

Théâtre La Poivrière 2 place Saint Astier Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 54 61

English : Cirque El Chuflini Pestacle

El Chuflini Pestacle? A fun show mixing laughter and burlesque circus juggling.

Snack offered after the show.

15h- Théâtre de la Poivrière.

Reservation by sms, Price: 5? per person.

Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 05 53 03 54 61

German : Cirque El Chuflini Pestacle

El Chuflini Show? Eine lustige Show, die Lachen und Jonglieren des Burlesque-Zirkus vermischt.

Nach der Vorstellung gibt es einen kleinen Imbiss.

15h- Théâtre de la Poivrière.

Reservierung per SMS, Preis: 5 Euro pro Person.

Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 05 53 03 54 61

Italiano :

el Chuflini Pestacle? Uno spettacolo divertente che mescola risate e giocoleria da circo burlesque.

Merenda offerta dopo lo spettacolo.

15:00- Théâtre de la Poivrière.

Prenotazioni via SMS. Prezzo: 5 euro a persona.

Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 05 53 03 54 61

Espanol : Cirque El Chuflini Pestacle

El Chuflini Pestacle? Un divertido espectáculo que mezcla risas y malabares circenses burlescos.

Merienda ofrecida después del espectáculo.

15.00 h- Théâtre de la Poivrière.

Reservas por SMS. Precio: 5 € por persona.

Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 05 53 03 54 61

L’événement Cirque El Chuflini Pestacle Saint-Astier a été mis à jour le 2025-11-14 par Vallée de l’Isle en Périgord