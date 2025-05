Piste Phonique #4 – Cirque Electrique Paris, 29 mai 2025, Paris.

Festival de la Piste Phonique et concert des 10 ans

À l’occasion de ses 10 ans, l’Orchestre Nobis et le cirque électrique font souffler un vent de liberté sonore scénique sur Paris avec une nouvelle édition de La Piste Phonique, un festival mêlant pratiques musicales amateurs, créations originales, arts du cirque. Quatre soirées festives à découvrir du 29 mai au 1er juin 2025 au Cirque Électrique, de 18h à 2h.

La Piste Phonique invite le public à vivre une expérience immersive où se rencontrent orchestres amateurs, circassiens, oeuvres classiques et contemporaines. Pour cette édition anniversaire, l’Orchestre Nobis s’entoure d’artistes invités et de collectifs partenaires, réunis autour de projets inédits, entre musique classique revisitée, compositions actuelles et mises en scène sous chapiteau.

À propos de l’Orchestre Nobis

L’Orchestre Nobis est un projet audacieux et grandissant créé en 2015. C’est l’ambition de faire exister l’orchestre symphonique dans la pluridisciplinarité de l’art. Les musiciens se réunissent chaque semaine sous la direction de Rodrick Barillot (cofondateur de l’orchestre), dans le but de se faire plaisir. La création, l’interprétration, l’adaptation des classiques, la mise en scène et l’improvisation sont les valeurs de l’orchestre. Chaque musicien est alors soliste et tuttiste mais aussi programmateur ou arrangeur. Nobis, c’est « NOUS ».

Infos pratiques

Dates : du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin 2025

Horaires : de 18h à 2h du jeudi 29 mai au samedi 31 juin et de 16h à 2h le dimanche 1er juin

Lieu : Cirque Électrique, Place du Maquis du Vercors, 75020 Paris

Entrée : prix libre – tous publics

Accès : Métro ligne 11 / Tram T3B – arrêt Porte des Lilas

Infos et réservations :

09 54 54 47 24

reservation@cirque-électrique.com

www.cirque-electrique.com

orchestrenobis@gmail.com

https://orchestrenobis.com

Du jeudi 29 mai 2025 au dimanche 01 juin 2025 :

dimanche

de 16h00 à 02h00

jeudi, vendredi, samedi

de 18h00 à 02h00

gratuit

Il n’y a effectivement pas de réservation nécessaire. Cependant, une participation est demandée à l’entrée.

Vous pouvez également contribuer en amont via notre collecte à cette adresse :

https://www.helloasso.com/associations/orchestre-nobis/collectes/2e-album-et-10-ans-de-l-orchestre-nobis

Votre nom sera alors inscrit à l’entrée !

Tout public. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-29T21:00:00+02:00

2025-05-29T19:00:00+02:00_2025-05-29T03:00:00+02:00;2025-05-30T19:00:00+02:00_2025-05-30T03:00:00+02:00;2025-05-31T19:00:00+02:00_2025-05-31T03:00:00+02:00;2025-06-01T17:00:00+02:00_2025-06-01T03:00:00+02:00

fin : 2025-06-02T05:00:00+02:00

Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris

https://orchestrenobis.com/piste-phonique/ +33643860011 orchestrenobis@gmail.com

À l’occasion de ses 10 ans, l’Orchestre Nobis et le cirque électrique font souffler un vent de liberté sonore scénique sur Paris avec une nouvelle édition de La Piste Phonique, un festival mêlant pratiques musicales amateurs, créations originales, arts du cirque.