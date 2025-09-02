Cirque Éloize – ID Évolution Le Pin Galant Mérignac

Cirque Éloize – ID Évolution Le Pin Galant Mérignac samedi 17 janvier 2026.

Cirque Éloize – ID Évolution 17 et 18 janvier 2026 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 37 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 31 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 €

Début : 2026-01-17T20:30:00 – 2026-01-17T22:00:00

Fin : 2026-01-18T16:00:00 – 2026-01-18T17:30:00

Véritable référence du monde circassien, le Cirque Éloize investit la scène du Pin Galant avec une version renouvelée de son spectacle évènement « ID ». Un show époustouﬂant, inspiré de « West Side Story », qui repousse toujours plus loin les frontières du cirque actuel.

Chaque création de la compagnie québécoise est un évènement. Depuis plus de 30 ans, le Cirque Éloize fait souffler un vent de créativité et de poésie sur la scène mondiale… sans jamais s’essouffler. Bien au contraire ! La compagnie multiplie les expériences et conjugue avec brio les arts du cirque, la musique, la danse, le théâtre et les nouvelles technologies pour proposer des spectacles aussi spectaculaires que touchants. Avec « ID Évolution », elle projette les spectateurs dans un décor urbain et lumineux aux allures futuristes dans lequel dix interprètes fusionnent street-art, danses urbaines et cirque contemporain. Jonglage, contorsions, mât chinois, roue Cyr côtoient VTT trial, skate, trampoline ou break dance dans une succession de tableaux bourrés d’énergie et de couleurs.

À l’image du monde de demain ?

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

