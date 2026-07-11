Cirque en basque Gure Zirkua Saint-Étienne-de-Baïgorry
vendredi 4 septembre 2026 · Saint-Étienne-de-Baïgorry
Informations pratiques
Saint-Étienne-de-Baïgorry
Cirque en basque Gure Zirkua
Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04 19:30:00
Date(s) :
2026-09-04
Le 4 et 5 septembre 2026, BAIGORRI accueillera la compagnie de cirque Gure Zirkua de Tolosa, premier cirque entièrement en basque et résolument tourné vers une création contemporaine, sans animaux.
Né d’une volonté de réinventer l’art circassien, Gure Zirkua propose un univers vibrant où se mêlent acrobaties, humour, musique en live et poésie visuelle. Chaque représentation est une immersion dans la culture basque, portée par des artistes qui jouent avec la langue, les traditions et une énergie communicative.
Le chapiteau, installé au cœur du village, promet une ambiance chaleureuse et familiale. Les spectateurs découvriront un cirque moderne, engagé, où la créativité remplace les animaux et où l’émotion se vit à chaque instant.
Un rendez-vous rare, festif à ne surtout pas manquer. Durée 1h30 .
Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28
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English : Cirque en basque Gure Zirkua
L’événement Cirque en basque Gure Zirkua Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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