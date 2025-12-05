CIRQUE EN DÉCEMBRE, 30 ANS Chapiteau de l’ENCC Châtellerault

CIRQUE EN DÉCEMBRE, 30 ANS

Chapiteau de l’ENCC 34 rue Louis Braille Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-07

À l’occasion des 30 ans de l’École Nationale de Cirque de Châtellerault, les anciens et anciennes élèves de la 18ème promotion se retrouvent pour créer un spectacle inédit, spécialement conçu pour cet anniversaire. Dix ans après leur entrée au lycée option Cirque, et forts de parcours riches et variés aux quatre coins du monde, ces artistes reviennent pour mêler souvenirs, complicité et nouvelles explorations artistiques.

Au programme roue Cyr, trapèze ballant, duo au trapèze, corde, et jeux de lumières. Un spectacle entre nostalgie et créativité, à ne pas manquer !

**+ Lever de rideau**

Les élèves et étudiants de l’École Nationale de Cirque de Châtellerault (ENCC) et de l’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR) unissent leurs talents pour vous présenter en lever de rideau le fruit de leur aventure artistique commune. .

Chapiteau de l’ENCC 34 rue Louis Braille Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

