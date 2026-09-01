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Cirque en famille Gymnase Saint-Lô

samedi 19 septembre 2026 · Gymnase · Saint-Lô

Cirque en famille Gymnase Saint-Lô

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Gymnase
Adresse
10 Rue Saint-Georges
Ville
50000 Saint-Lô
Département
Manche
Tarif

Saint-Lô

Cirque en famille

Gymnase 10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Par les Saltimbrés. 10€ d’adhésion à l’association pour la famille et l’année / 10€ par atelier   .

Gymnase 10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie   inscriptionlessaltimbres@gmail.com

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English : Cirque en famille

L’événement Cirque en famille Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Saint-Lô

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