Cirque en famille Gymnase Saint-Lô

Informations pratiques

Saint-Lô

Cirque en famille

Gymnase 10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Par les Saltimbrés. 10€ d’adhésion à l’association pour la famille et l’année / 10€ par atelier .

Gymnase 10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie inscriptionlessaltimbres@gmail.com

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English : Cirque en famille

L’événement Cirque en famille Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Saint-Lô