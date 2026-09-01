AGENDA · Saint-Lô
Cirque en famille Gymnase Saint-Lô
samedi 19 septembre 2026 · Gymnase · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
Cirque en famille
Gymnase 10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Par les Saltimbrés. 10€ d’adhésion à l’association pour la famille et l’année / 10€ par atelier .
Gymnase 10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie inscriptionlessaltimbres@gmail.com
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English : Cirque en famille
L’événement Cirque en famille Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Saint-Lô
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