Cirque Entre chiens et louves Amiens

Cirque Entre chiens et louves

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 19:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11

Fenêtres sur corps

Phénoménal , somptueux , époustouflant …. Il n’y a qu’à lire les avis des près de 50 000 spectateurs ébahis par ce cirque contemporain à l’américaine joué à guichets fermés durant 8 mois au Bon Marché. Découvrant les journaux intimes de deux femmes ayant vécu dans son appartement — l’une en 1850, et l’autre il y a, tiens, 60 ans — un homme va imaginer les rêves et réalités qui prenaient corps derrière les portes closes. Entre vaudeville, music-hall, cirque et cinéma, le ballet des époques, des costumes, de la musique et des lumières offre un écrin éblouissant à la virtuosité des acrobates, portée par un décor monumental renfermant de multiples surprises et ingéniosités. Un show total, virevoltant, qui stupéfait durablement par sa capacité à faire chaque minute naître et se succéder des images fortes, imprimant les esprits et les inconscients…

Un évènement !

DÈS 10 ANS

TARIF 3 · 8 À 30€

DURÉE · 1H15

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Windows on the body

Phenomenal , sumptuous , breathtaking ? Just read the reviews of the nearly 50,000 spectators stunned by this contemporary circus à l?américaine played to sold-out houses for 8 months at Le Bon Marché. Discovering the diaries of two women who lived in his apartment one in 1850, the other 60 years ago a man imagines the dreams and realities that took shape behind closed doors. Somewhere between vaudeville, music hall, circus and cinema, the ballet of eras, costumes, music and lighting provides a dazzling backdrop for the virtuosity of the acrobats, supported by a monumental set packed with surprises and ingenuity. It’s a total, twirling show that leaves a lasting impression with its ability to conjure up a succession of powerful images every minute, leaving a lasting impression on the mind and the subconscious?

An event!

FROM 10 YEARS OF AGE

PRICE 3 8 TO 30?

DURATION 1H15

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Fenster zum Körper

Phänomenal , prächtig , atemberaubend ? Man braucht nur die Meinungen der fast 50.000 Zuschauer zu lesen, die von diesem zeitgenössischen Zirkus ?à l’américaine? , der acht Monate lang im Bon Marché vor ausverkauftem Haus aufgeführt wurde, verblüfft waren. Ein Mann entdeckt die Tagebücher zweier Frauen, die in seiner Wohnung gelebt haben die eine im Jahr 1850, die andere vor 60 Jahren und stellt sich die Träume und Realitäten vor, die hinter den geschlossenen Türen Gestalt annahmen. Zwischen Vaudeville, Music Hall, Zirkus und Kino bietet das Ballett der Epochen, Kostüme, Musik und Lichter einen blendenden Rahmen für die Virtuosität der Akrobaten, die von einem monumentalen Bühnenbild getragen werden, das zahlreiche Überraschungen und Einfälle enthält. Eine totale, wirbelnde Show, die durch ihre Fähigkeit, jede Minute starke Bilder zu erzeugen und aufeinander folgen zu lassen, die den Geist und das Unterbewusstsein prägen, nachhaltig verblüfft?

Ein Ereignis!

AB 10 JAHREN

TARIF 3 8 BIS 30?

DAUER 1 STUNDE 15 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Finestre sul corpo

Fenomenale , sontuoso , mozzafiato ? Basta leggere le recensioni dei quasi 50.000 spettatori sbalorditi da questo circo contemporaneo all’americana, che ha fatto il pienone per 8 mesi a Le Bon Marché. Scoprendo i diari di due donne che hanno vissuto nel suo appartamento una nel 1850, l’altra 60 anni fa un uomo immagina i sogni e le realtà che hanno preso forma dietro le porte chiuse. A metà strada tra il vaudeville, il music-hall, il circo e il cinema, il balletto di epoche, costumi, musiche e luci fa da sfondo al virtuosismo degli acrobati, supportati da una scenografia monumentale ricca di sorprese e ingegno. È uno spettacolo totale e roteante che lascia un’impressione duratura grazie alla sua capacità di evocare immagini potenti un minuto alla volta, lasciando un’impronta duratura nella mente e nel subconscio?

Un evento!

DALL’ETÀ DI 10 ANNI

PREZZO 3 8 A 30?

DURATA 1H15

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Ventanas al cuerpo

¿ Fenomenal , suntuoso , impresionante ? No hay más que leer las críticas de los cerca de 50.000 espectadores asombrados por este circo contemporáneo a la americana, que se representó a sala llena durante 8 meses en Le Bon Marché. Al descubrir los diarios de dos mujeres que vivieron en su piso -una en 1850, la otra hace 60 años-, un hombre imagina los sueños y realidades que tomaron forma a puerta cerrada. A medio camino entre el vodevil, el music-hall, el circo y el cine, el ballet de épocas, vestuario, música e iluminación ofrece un telón de fondo deslumbrante para el virtuosismo de los acróbatas, apoyado por una escenografía monumental repleta de sorpresas e ingenio. Es un espectáculo total, giratorio, que deja una impresión duradera por su capacidad de conjurar imágenes poderosas minuto a minuto, dejando una huella duradera en la mente y el subconsciente..

Todo un acontecimiento

DESDE LOS 10 AÑOS

PRECIO 3 8 A 30?

DURACIÓN 1H15

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

