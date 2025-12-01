Cirque équestre Des lutines pas comme les autres… Le Chêne Vert Saint-Eusèbe

Cirque équestre Des lutines pas comme les autres…

Le Chêne Vert Centre équestre du Chêne Vert Saint-Eusèbe Saône-et-Loire

Tarif : 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

Fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-20

Venez à la rencontre de ces lutines acrobates, qui vont défier la gravité pour vous impressionner, accompagnées de chiens malins et de chevaux au galop !

Un spectacle de cirque équestre pour petits et grands !

Dans un univers poétique et magique, le spectacle dure 45 minutes.

Un goûter est offert et les enfants jusqu’à 10 ans pourront jouer les téméraires en s’initiant à la voltige !

Présence d’un parent obligatoire pour le de 4 ans.

Début du spectacle à 15h.

Prévoyez d’arriver en avance pour retirer vos places et vous installer.

Manège couvert, non chauffé.

À partir de 3 ans. .

Le Chêne Vert Centre équestre du Chêne Vert Saint-Eusèbe 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 92 13 41 oreade.spectacle@gmail.com

L’événement Cirque équestre Des lutines pas comme les autres… Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2025-11-22 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II