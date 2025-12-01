Cirque équestre Des lutines pas comme les autres… Le Chêne Vert Saint-Eusèbe
Cirque équestre Des lutines pas comme les autres… Le Chêne Vert Saint-Eusèbe samedi 20 décembre 2025.
Cirque équestre Des lutines pas comme les autres…
Le Chêne Vert Centre équestre du Chêne Vert Saint-Eusèbe Saône-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-20
Venez à la rencontre de ces lutines acrobates, qui vont défier la gravité pour vous impressionner, accompagnées de chiens malins et de chevaux au galop !
Un spectacle de cirque équestre pour petits et grands !
Dans un univers poétique et magique, le spectacle dure 45 minutes.
Un goûter est offert et les enfants jusqu’à 10 ans pourront jouer les téméraires en s’initiant à la voltige !
Présence d’un parent obligatoire pour le de 4 ans.
Début du spectacle à 15h.
Prévoyez d’arriver en avance pour retirer vos places et vous installer.
Manège couvert, non chauffé.
À partir de 3 ans. .
Le Chêne Vert Centre équestre du Chêne Vert Saint-Eusèbe 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 92 13 41 oreade.spectacle@gmail.com
English : Cirque équestre Des lutines pas comme les autres…
German : Cirque équestre Des lutines pas comme les autres…
Italiano :
Espanol :
L’événement Cirque équestre Des lutines pas comme les autres… Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2025-11-22 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II