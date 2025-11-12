Cirque et danse la fabuleuse histoire de Basarkus Place du jumelage Ruffec
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-03-20 18:30:00
fin : 2026-03-20
2026-03-20
La Fabuleuse histoire de BasarKus est un duo virtuose et malicieux entre cirque et danse, qui questionne les notions d’identité et d’hybridité. Où commence et où finit mon corps ? Autant de questions qui construisent cette ode à la découverte de soi.
Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 05 42
La Fabuleuse histoire de BasarKus is a virtuosic and mischievous duet between circus and dance, which questions notions of identity and hybridity. Where does my body begin and end? These are the questions that shape this ode to self-discovery.
