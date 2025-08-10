Cirque et dîner Les Grands Fourneaux Cie Max & Maurice Neufchâteau

Cirque et dîner Les Grands Fourneaux Cie Max & Maurice Neufchâteau vendredi 20 février 2026.

Cirque et dîner Les Grands Fourneaux Cie Max & Maurice

1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-02-20 12:30:00

fin : 2026-02-21 14:30:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22

Un restaurant ambulant au chic suranné qui ouvre ses portes pour le meilleur et pour le pire. Si du restaurant luxueux, il ne reste plus que quelques velours rapiécés, des lustres déplumés, des assiettes dépareillées, l’envie de servir, de divertir, de subjuguer, de bluffer la clientèle sont restés intactes. Un lieu imaginaire, improbable avec ses employés typés qui trompent leur monde par leur espièglerie, leur savoir-faire artistique, leur bonne humeur tout en gardant une classe légendaire, une british touch ! Une cuisine simple, mais remplie de saveurs et d’arômes. En bref, au menu des Grands Fourneaux, de la gastronomie, des chorégraphies de style, quelques fantaisies lyriques, ainsi que des acrobaties enluminées, des artistes chics, des cuisiniers enthousiastes, des musiciens allants et charmants. Les Grands Fourneaux, une fantaisie lyrique et culinaire.

A partir de 5 ans.

Plus d’informations sur la compagnie Max & Maurice maxetmaurice.fr/grands-fourneaux/Tout public

7 .

1 rue Louis Regnault Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 99 50 trait-dunion@ccov.fr

English :

An itinerant restaurant of old-fashioned chic opens its doors for better or worse. All that’s left of the luxurious restaurant are a few patched velvets, moth-eaten chandeliers and mismatched plates, but the desire to serve, entertain, subjugate and bluff customers remains intact. An imaginary, improbable place, with typical employees who fool the world with their mischievousness, artistic know-how and good humor, while retaining a legendary class, a « British touch »! A simple cuisine, but full of flavors and aromas. In short, the Grands Fourneaux menu features gastronomy, stylish choreography, lyrical fantasies, illuminated acrobatics, chic artists, enthusiastic cooks and charming musicians. Les Grands Fourneaux, a lyrical and culinary fantasy.

For ages 5 and up.

Further information on the Max & Maurice company: maxetmaurice.fr/grands-fourneaux/

German :

Ein fahrendes Restaurant mit altmodischem Chic, das seine Türen für das Beste und das Schlimmste öffnet. Auch wenn von dem luxuriösen Restaurant nur ein paar geflickte Samtstoffe, zerfetzte Kronleuchter und unzusammenhängende Teller übrig geblieben sind, ist die Lust zu servieren, zu unterhalten, zu überwältigen und die Kunden zu bluffen intakt geblieben. Ein imaginärer, unwahrscheinlicher Ort mit seinen typischen Angestellten, die ihre Welt mit ihrer Verspieltheit, ihrem künstlerischen Können und ihrer guten Laune täuschen und dabei ihre legendäre Klasse, den « british touch », bewahren! Eine einfache Küche, die jedoch voller Aromen und Geschmäcker ist. Kurz gesagt: Auf dem Speiseplan von Les Grands Fourneaux stehen Gastronomie, stilvolle Choreografien, einige lyrische Fantasien sowie illuminierte Akrobatik, schicke Künstler, begeisterte Köche und flotte, charmante Musiker. Les Grands Fourneaux, eine lyrische und kulinarische Fantasie.

Ab 5 Jahren.

Weitere Informationen über die Compagnie Max & Maurice: maxetmaurice.fr/grands-fourneaux/

Italiano :

Un ristorante itinerante dallo chic d’altri tempi che apre le sue porte nel bene e nel male. Del lussuoso ristorante sono rimasti solo alcuni velluti rattoppati, lampadari sbiaditi e piatti spaiati, ma la voglia di servire, intrattenere, soggiogare e bluffare la clientela è rimasta intatta. Un luogo immaginario, improbabile, con uno staff tipico che inganna il mondo con la sua malizia, il suo savoir-faire artistico e il suo buon umore, pur conservando una classe leggendaria, un « British touch »! La cucina è semplice, ma ricca di sapori e aromi. Insomma, nel menu de Les Grands Fourneaux, gastronomia, coreografie eleganti, qualche fantasia lirica, ma anche acrobazie illuminate, artisti chic, chef entusiasti e musicisti vivaci e affascinanti. Les Grands Fourneaux, una fantasia lirica e culinaria.

A partire dai 5 anni.

Per maggiori informazioni sulla compagnia Max & Maurice: maxetmaurice.fr/grands-fourneaux/

Espanol :

Un restaurante ambulante con un chic pasado de moda que abre sus puertas para lo bueno y para lo malo. Del lujoso restaurante sólo quedan algunos terciopelos remendados, algunas lámparas de araña descoloridas y platos desparejados, pero el deseo de servir, de entretener, de subyugar y de engatusar a la clientela ha permanecido intacto. Un lugar imaginario, improbable, con un personal típico que engaña al mundo con su picardía, su saber hacer artístico y su buen humor, conservando al mismo tiempo una clase legendaria, ¡un « toque británico »! La cocina es sencilla, pero repleta de sabor y aroma. En resumen, en el menú de Les Grands Fourneaux, gastronomía, coreografías elegantes, algunas fantasías líricas, así como acrobacias iluminadas, artistas elegantes, chefs entusiastas y músicos animados y encantadores. Les Grands Fourneaux, una fantasía lírica y culinaria.

A partir de 5 años.

Para más información sobre la compañía Max & Maurice: maxetmaurice.fr/grands-fourneaux/

L’événement Cirque et dîner Les Grands Fourneaux Cie Max & Maurice Neufchâteau a été mis à jour le 2025-08-10 par OT DE L’OUEST DES VOSGES