Cirque et musique Reclaim Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Cirque et musique Reclaim Saison Romans Scènes

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation

d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 20:00:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24 2026-03-25 2026-03-26

Patrick Masset Cie Théâtre d’un jour

Un cirque-cérémonial à couper le souffle !

.

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Patrick Masset Cie Théâtre d?un jour

A breathtaking circus-ceremonial!

L’événement Cirque et musique Reclaim Saison Romans Scènes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-04 par Valence Romans Tourisme