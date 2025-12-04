Cirque et musique Reclaim Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
Cirque et musique Reclaim Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère mardi 24 mars 2026.
Cirque et musique Reclaim Saison Romans Scènes
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation
d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 20:00:00
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-24 2026-03-25 2026-03-26
Patrick Masset Cie Théâtre d’un jour
Un cirque-cérémonial à couper le souffle !
.
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Patrick Masset Cie Théâtre d?un jour
A breathtaking circus-ceremonial!
L’événement Cirque et musique Reclaim Saison Romans Scènes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-04 par Valence Romans Tourisme